Per il Gip di Siena le accuse di stupro a Portanova sono attendibili (Di martedì 7 marzo 2023) E’ pienamente credibile il racconto della ragazza senese che aveva denunciato di essere stata violentata nella notte tra il 30 e il 31maggio del 2022 in una casa nel centro storico di Siena dal calciatore... Leggi su feedpress.me (Di martedì 7 marzo 2023) E’ pienamente credibile il racconto della ragazza senese che aveva denunciato di essere stata violentata nella notte tra il 30 e il 31maggio del 2022 in una casa nel centro storico didal calciatore...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zacc58Zaccar2 : RT @mauroevangelis1: @ImolaOggi Le Procure ed i GIP in Lombardia non è che mi convincono tanto! Non so perché ma dopo l'esperto di zanzare,… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Rosalia Messina Denaro, sorella del boss Matteo, arrestata venerdì per associazione mafiosa, si è avvalsa della facoltà d… - ZenatiDavide : Trivulzio, tribunale torna a indagare sulle morti per Covid: Estendere le indagini sulle morti e sui contagi Covid … - nevrotica9 : RT @mauroevangelis1: @ImolaOggi Le Procure ed i GIP in Lombardia non è che mi convincono tanto! Non so perché ma dopo l'esperto di zanzare,… - VincenzaSMF : RT @autocostruttore: cInterrogatorio per Rosalia Messina Denaro, la sorella del boss non risponde al gip. Peccato che si possano usare i me… -