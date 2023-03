Pentathlon moderno, Coppa del Mondo 2023: quattro italiane in semifinale a Il Cairo (Di martedì 7 marzo 2023) Buona partenza per l’Italia del Pentathlon moderno a Il Cairo, dove è scattata oggi la prima tappa della Coppa del Mondo 2023. Negli impianti della American University sono andate in scena le qualificazioni femminili, con le quattro italiane impegnate che hanno tutte conquistato il pass per le semifinali. Irene Prampolini ha chiuso le qualifiche del gruppo A con il primo punteggio, 1059 come la padrona di casa Malak Ismail. Passaggio del turno anche per Maria Beatrice Mercuri, che forte di 1049 punti ha chiuso al dodicesimo posto. Nel gruppo B invece Alice Sotero ed Elena Micheli hanno concluso al terzo e quarto posto, rispettivamente con 1070 e 1068 punti: davanti a loro solo l’egiziana Salma Abdelmaksoud e la lituana Gintare Venckauskaite. Nella ... Leggi su sportface (Di martedì 7 marzo 2023) Buona partenza per l’Italia dela Il, dove è scattata oggi la prima tappa delladel. Negli impianti della American University sono andate in scena le qualificazioni femminili, con leimpegnate che hanno tutte conquistato il pass per le semifinali. Irene Prampolini ha chiuso le qualifiche del gruppo A con il primo punteggio, 1059 come la padrona di casa Malak Ismail. Passaggio del turno anche per Maria Beatrice Mercuri, che forte di 1049 punti ha chiuso al dodicesimo posto. Nel gruppo B invece Alice Sotero ed Elena Micheli hanno concluso al terzo e quarto posto, rispettivamente con 1070 e 1068 punti: davanti a loro solo l’egiziana Salma Abdelmaksoud e la lituana Gintare Venckauskaite. Nella ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Pentathlonmoderno Iniziata la prima tappa della Coppa del Mondo 2023: quattro italiane in semifinale - RobertaFazio7 : RT @Coninews: È tempo di Coppa del Mondo di pentathlon moderno. ???? 4 azzurri e 4 azzurre sono pronti a gareggiare dal 6 al 12 marzo in Egit… - Federpentathlon : RT @Coninews: È tempo di Coppa del Mondo di pentathlon moderno. ???? 4 azzurri e 4 azzurre sono pronti a gareggiare dal 6 al 12 marzo in Egit… - asluigi46 : RT @Coninews: È tempo di Coppa del Mondo di pentathlon moderno. ???? 4 azzurri e 4 azzurre sono pronti a gareggiare dal 6 al 12 marzo in Egit… - Coninews : È tempo di Coppa del Mondo di pentathlon moderno. ???? 4 azzurri e 4 azzurre sono pronti a gareggiare dal 6 al 12 mar… -