Pensioni, il governo pensa alla modifica di Opzione Donna: età abbassata a 59 anni e via criterio dei figli (Di martedì 7 marzo 2023) Novità in arrivo per Opzione Donna. Secondo quanto segnala La Repubblica, il governo ha annunciato la propria intenzione di apportare delle modifiche al sistema con l'obiettivo di ampliare la platea dei beneficiari da 2.900 a 13.200, una cifra poco superiore alla metà dei 20mila individui che hanno perso il diritto all'anticipazione della pensione in seguito alla stretta introdotta dalla prima manovra Meloni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 7 marzo 2023) Novità in arrivo per. Secondo quanto segnala La Repubblica, ilha annunciato la propria intenzione di apportare delle modifiche al sistema con l'obiettivo di ampliare la platea dei beneficiari da 2.900 a 13.200, una cifra poco superioremetà dei 20mila individui che hanno perso il diritto all'anticipazione della pensione in seguitostretta introdotta dprima manovra Meloni. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : Da oggi aumentano le pensioni di milioni di italiane e italiani, restituendo potere d’acquisto a tante persone in d… - orizzontescuola : Pensioni, il governo pensa alla modifica di Opzione Donna: età abbassata a 59 anni e via criterio dei figli - Ticinonline : 'Martedì nero', dalla notte è già caos #francia #manifestazioni #martedìnero #proteste #pensioni - RaiTelevideo : ?? Le spedizioni di #carburante sono state bloccate all'uscita di 'tutte le raffinerie' questa mattina per protestar… - RRanost : RT @lorena_perego: Verifiche più capillari e leggi applicate seriamente per gli evasori e le risorse salteranno fuori per #sanità #scuola #… -