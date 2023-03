Pensioni | Francia paralizzata da maxi sciopero I sindacati | 700mila in corteo a Parigi Scontri nella capitale

(Di martedì 7 marzo 2023) Quasi 300 manifestazioni in tutta lamentre il Senato discute l’articolo più controverso della riforma, quello dell’innalzamento da 62 a 64 anni di età per lasciare il lavoro.verso nuove manifestazioni

Quasi 300 manifestazioni in tutta lanel giorno in cui il Senato discute l'articolo più controverso della riforma delle, quello dell'innalzamento da 62 a 64 anni di età per lasciare il lavoro Proprio mentre il Senato, ...Alle 13, il leader del sindacato CFDT saluta gia' una 'mobilitazione storica' contro la riforma delle. Unaferma, 'fa ovviamente male ai nostri concittadini', e 'i primi penalizzati, ...Lasi blocca per le: oltre 260 manifestazioni in tutto il Paese Per le strade dicentinaia di migliaia di persone oggi (7 marzo) stanno marciando contro la riforma delle...

Sesta giornata di proteste contro la riforma. Il presidente e i suoi deputati sperano nel voto dei Républicains per fare passare il provvedimento il 15 marzo in Parlamento ...Migliaia di lavoratori hanno incrociato le braccia in tutto il Paese, i sindacati più radicali promettono scioperi a oltranza se il governo non rinuncerà all'aumento dell'età pensionabile ...