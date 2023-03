Pensioni, Francia paralizzata da maxi sciopero. I sindacati: 700mila in corteo a Parigi. Scontri nella capitale (Di martedì 7 marzo 2023) Quasi 300 manifestazioni in tutta la Francia mentre il Senato discute l’articolo più controverso della riforma Pensioni, quello dell’innalzamento da 62 a 64 anni di età per lasciare il lavoro. sindacati verso nuove manifestazioni Leggi su ilsole24ore (Di martedì 7 marzo 2023) Quasi 300 manifestazioni in tutta lamentre il Senato discute l’articolo più controverso della riforma, quello dell’innalzamento da 62 a 64 anni di età per lasciare il lavoro.verso nuove manifestazioni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : In Francia è scattata questa notte, con blocchi stradali su molte provinciali, la sesta giornata di mobilitazione c… - sole24ore : ?? Quasi 300 manifestazioni in tutta la Francia nel giorno in cui il Senato discute l’articolo più controverso della… - Agenzia_Ansa : Francia, il Paese si ferma per le pensioni. Oltre 260 manifestazioni in tutto il paese, trasporti bloccati, raffine… - s02526371 : RT @CompagnoMonti: Straordinaria la #Francia scesa i piazza oggi contro la vergognosa riforma delle pensioni di #Macron. In fatto di lotte… - GiancarloDeRisi : RT @tg2rai: #Francia, maxisciopero contro la riforma delle pensioni. 260 manifestazioni in tutto il Paese. Trasporti fermi, blocchi stradal… -