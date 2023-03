Pensioni arriva la stretta Cosa succederà adesso

(Di martedì 7 marzo 2023) Dal 20 marzo parte lasu una categoria di pensionati. L’Inps ha infatti deciso di far partire gli accertamenti sui percettori di. Questo riguarda in particolare coloro che risiedono all’estero e che dovranno attestare di essere ancora in vita, per evitare truffe ai danni del sistema previdenziale e dell’Istituto stesso. Un aspetto molto importante da considerare in merito allee allache ne deriverà.lasuccedera?– FormatonewsLa campagna di verifica ha poprio lo scopo di garantire l’efficacia dell’accertamento e di limitare quelli che possono essere i possibili disagi ai pensionati, contribuendo proprio ad assicurare la correttezza dei flussi di ...

Gli ultimi aumenti delle pensioni saranno pagati ad aprile 2023. Con SOStariffe.it le ultime novità sui trattamenti previdenziali e una panoramica delle migliori offerte dei conti correnti per chi vol ...Importanti agevolazioni per quanti percepiscono una pensione estera e decidono di trasferirsi in un Comune del Mezzogiorno. Possono accedere ad un regime fiscale agevolato.