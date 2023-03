Pensione anticipata donne: i requisiti per Opzione donna 2023 (Di martedì 7 marzo 2023) Pensione anticipata donne. L’INPS ha pubblicato la circolare (la n.25 del 6 marzo) con le istruzioni di accesso alla Pensione anticipata con Opzione donna 2023. Pensione anticipata donne, requisiti Opzione donna consente alle lavoratrici di accedere alla Pensione anticipata, una volta maturati 58 anni di età anagrafica (59 per le autonome) e 35 anni di contribuzione versata. Ai ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 7 marzo 2023). L’INPS ha pubblicato la circolare (la n.25 del 6 marzo) con le istruzioni di accesso allaconconsente alle lavoratrici di accedere alla, una volta maturati 58 anni di età anagrafica (59 per le autonome) e 35 anni di contribuzione versata. Ai ... TAG24.

