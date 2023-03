Pellezzano | il Comune adotta la “Carta dei Valori per lo Sport femminile”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... salernonotizie : Tasse, Comune di Pellezzano riduce Tari a chi ha figli nel 2023 e toglie le slot machine -

Neldi, resta confermata la riduzione del 30% per i nuclei familiari con Isee inferiore a 8.265,50 euro del 30% per quei nuclei familiari nei quali sia presente un portatore di ...... Cancro sottotono 4 Marzo Attualità Ameba mangia cervello nell'acqua, uomo muore in Florida 4 Marzo Attualità Auto elettrica, troppi no: salta il voto in Europa 4 Marzo Zerottonove...... uomo muore in Florida 4 Marzo Attualità Auto elettrica, troppi no: salta il voto in Europa 4 Marzo Zerottonoveriduce la Tari 4 Marzo Attualità Migranti, salgono a 69 le vittime: ...

Tasse, Comune di Pellezzano riduce Tari a chi ha figli nel 2023 e toglie le slot machine - Salernonotizie.it Salernonotizie.it

Accade a Pellezzano, Comune del Salernitano a poca distanza dal capoluogo, dove il Consiglio comunale ha deliberato una serie di sconti della Tari, attraverso una modifica al regolamento, con ...A Pellezzano il Consiglio Comunale guidato dal Sindaco Francesco Morra - come riporta salernonotizie.it - ha deliberato una serie di riduzioni della Tari, ...