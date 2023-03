Pedro non basta. Lazio rimontata e sconfitta dall'Az Alkmaar (Di martedì 7 marzo 2023) L'altalena Lazio questa volta lascia a terra i ragazzi di Maurizio Sarri. Dopo il bel successo contro la capolista Napoli, i biancocelesti steccano il primo appuntamento in Conference League contro l'Az Alkmaar, confermando di esser ancora alla ricerca di una continuità sul piano del gioco e mentale. I padroni di casa disputano una buona mezz'ora, sbloccano il match con una magia di Pedro, ma poi si fanno rimontare dagli olandesi, che capitalizzano al massimo le rare sortite in area di rigore avversaria ottenendo una vittoria preziosa (2-1) in vista del ritorno in programma tra una settimana. La Lazio, nonostante una brillantezza venuta meno nella ripresa, fa incetta di palle gol una volta andata sotto ma non riesce, in parte per imprecisione, in parte per sfortuna, a raddrizzare una partita comunque controllata a ... Leggi su iltempo (Di martedì 7 marzo 2023) L'altalenaquesta volta lascia a terra i ragazzi di Maurizio Sarri. Dopo il bel successo contro la capolista Napoli, i biancocelesti steccano il primo appuntamento in Conference League contro l'Az, confermando di esser ancora alla ricerca di una continuità sul piano del gioco e mentale. I padroni di casa disputano una buona mezz'ora, sbloccano il match con una magia di, ma poi si fanno rimontare dagli olandesi, che capitalizzano al massimo le rare sortite in area di rigore avversaria ottenendo una vittoria preziosa (2-1) in vista del ritorno in programma tra una settimana. La, nonostante una brillantezza venuta meno nella ripresa, fa incetta di palle gol una volta andata sotto ma non riesce, in parte per imprecisione, in parte per sfortuna, a raddrizzare una partita comunque controllata a ...

