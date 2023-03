Pedro non basta: Az Alkmaar in rimonta, la Lazio cade in casa in Conference (Di martedì 7 marzo 2023) Una Lazio poco cinica e troppo distratta in fase difensiva, paga due disattenzioni e perde clamorosamente l'andata degli ottavi di Conference League con l'AZ Alkmaar. All'Olimpico finisce 2-1 con i gol di Pavlidis e Kerkez che ribaltano l'iniziale vantaggio di Pedro. Biancocelesti che, privi dell'infortunato Immobile, sciupano almeno due o tre palle gol nitide colpendo anche una traversa con Milinkovic nel recupero del primo tempo. Tra una settimana la squadra di Maurizio Sarri sarà quindi costretta a ribaltare il risultato in terra olandese, con l'obiettivo strappare il pass per i quarti di finale. Avvio dirompente da parte dei biancocelesti, che dopo neanche tre minuti dal fischio d'inizio creano la prima grande palla gol con Milinkovic, trovato in area da Zaccagni ma impreciso nella girata di mancino. Sarà proprio ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) Unapoco cinica e troppo distratta in fase difensiva, paga due disattenzioni e perde clamorosamente l'andata degli ottavi diLeague con l'AZ. All'Olimpico finisce 2-1 con i gol di Pavlidis e Kerkez che ribaltano l'iniziale vantaggio di. Biancocelesti che, privi dell'infortunato Immobile, sciupano almeno due o tre palle gol nitide colpendo anche una traversa con Milinkovic nel recupero del primo tempo. Tra una settimana la squadra di Maurizio Sarri sarà quindi costretta a ribaltare il risultato in terra olandese, con l'obiettivo strappare il pass per i quarti di finale. Avvio dirompente da parte dei biancocelesti, che dopo neanche tre minuti dal fischio d'inizio creano la prima grande palla gol con Milinkovic, trovato in area da Zaccagni ma impreciso nella girata di mancino. Sarà proprio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Recenserie : Non esiste pietà nell'universo di #TheLastOfUs. - LALAZIOMIA : RT @laziopress: Lazio-Az Alkmaar, Pedro nel post: “Dovevamo fare più gol. Immobile? Un peccato non ci sia” - laziopress : Lazio-Az Alkmaar, Pedro nel post: “Dovevamo fare più gol. Immobile? Un peccato non ci sia” - filo__b : Se pensate che Milinkovic, Zaccagni, Pedro ecc giochino coi colpi di tacco e le giocate di prima perché sì e non pe… - AaronHLandau : RT @Gazzetta_it: Pedro non basta, la Lazio resta al buio: l'Az Alkmaar vince 2-1 in rimonta #ConferenceLeague -