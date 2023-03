Pechino Express, Giorgia Soleri: “Sono stata male, ma stare male per stare male, almeno ero in India” – Il cast e tutte le curiosità (Di martedì 7 marzo 2023) India, Borneo malese e Cambogia. Sono queste le tappe della seconda edizione di “Pechino Express” targata Sky, al via da giovedì 9 marzo in prima serata su Sky e in streaming su Now. Ci sarà una doppia conduzione: Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio. “Siamo una coppia ben equilibrata, molto forte e ci sfruttano il doppio, per cui ci hanno separato e così coprivamo il doppio”, ha spiegato Miccio alla presentazione alla stampa dello show. Gli ha fatto eco Costantino: “Questa doppia conduzione ci ha permesso di raccontare più luoghi rispetto alla norma”. Lo show Sky Original, realizzato da Banijay Italia, si svilupperà, in dieci puntate, lungo “La via delle Indie” con partenza da Mumbai, prima tappa di una rotta che porterà i concorrenti alla scoperta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023), Borneose e Cambogia.queste le tappe della seconda edizione di “” targata Sky, al via da giovedì 9 marzo in prima serata su Sky e in streaming su Now. Ci sarà una doppia conduzione: Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio. “Siamo una coppia ben equilibrata, molto forte e ci sfruttano il doppio, per cui ci hanno separato e così coprivamo il doppio”, ha spiegato Miccio alla presentazione alla stampa dello show. Gli ha fatto eco Costantino: “Questa doppia conduzione ci ha permesso di raccontare più luoghi rispetto alla norma”. Lo show Sky Original, realizzato da Banijay Italia, si svilupperà, in dieci puntate, lungo “La via delle Indie” con partenza da Mumbai, prima tappa di una rotta che porterà i concorrenti alla scoperta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fraversion : Victoria Cabello torna in tv, da maggio in prime time su TV8 con un format di cui è anche co-autrice. In coppia con… - Miranda21321119 : @tonyspillo Per fortuna che inizia pechino express perché di questo gf non se ne può più 7uv - patrabel : RT @SkyItalia: Preparatevi al disagio, riparte Pechino Express. Quest'anno Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio vi porteranno alla s… - mediterranew : “Pechino Express” tutte le novità... - Miao1970 : @TheKateryn @Chiara_RARE Infatti......Pechino Express insegna! -