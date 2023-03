Pechino Express 2023 | chi sono i protagonisti della nuova edizione

(Di martedì 7 marzo 2023) Zaino in spalla, in tasca una dotazione minima e 1 euro al giorno a persona (in valuta locale) e ottomila chilometri di gara ad alto tasso di adrenalina e imprevisti. È tutto pronto per la partenza di, il road show al via da giovedì 9 marzo, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, che quest'anno vedrà nove coppie di famosi avventurarsi lunga “La via delle Indie”, partendo da Mumbai per arrivare in Cambogia, con il traguardo previsto in uno dei siti archeologici più importante del continente asiatico. A guidare isarà la coppia (semi)inedita formata da CostantinoGherardesca ed Enzo Miccio (che lo scorso anno aveva sostituito Costantino, dopo un infortunio del conduttore)., le coppie ...

Dieci puntate lunga la rotta 'La via delle Indie' con una doppia conduzione Pechino Express 2023 ai nastri di partenza. La decima edizione - la seconda seconda targata Banijay Italia per Sky - debutta giovedì 9 marzo (ore 21.15) su Sky Uno e in streaming su Now. Alla ... fidanzata di Damiano dei Maneskin, in coppia con la sua amica Federica, l'influencer Federippi ("le attiviste") ha affrontato, nonostante la vulvodinia di cui soffre da anni, la sfida di...

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono tra i protagonisti della nuova edizione di Pechino Express in partenza giovedì 9 marzo su Sky Uno, NOW in streaming e on demand. Il viaggio tra India, Borneo ...