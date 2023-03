Pd | Grillo M5S | Schlein? Va benissimo! Nostre idee avanti con altri nomi

Leggi su ildenaro

(Di martedì 7 marzo 2023) “Elly? VaDovranno dire tutte leper andare. Tutte ledevono andarecon. Fanno così”. Lo dice Beppe, in un video che compare sul sito de ‘La Stampa’, a Milano, nel teatro dove è allestito il suo spettacolo: ‘Io sono il peggiore’, mentre parla con alcuni fan che gli chiedono foto e autografi.poi, rispondendo alla domanda di uno dei suoi supporter, se non considerasse Giuseppe Conte troppo democristiano, ribatte: “E’ troppo democristiano? Eh lo so non è nato… devi dargli un po’ di tempo. Ma guarda che sta migliorando, non era così all’inizio”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.