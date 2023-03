Pd: contro la lunga serie di disfatte, c’è una cosa che Elly Schlein deve battersi per cambiare (Di martedì 7 marzo 2023) di Fabrizio Cambriani C’è stato un momento ben preciso e determinato in cui il Partito democratico e gran parte del centrosinistra è entrato in rotta di collisione con il proprio elettorato: l’adesione alle leggi elettorali dei nominati. Da allora, si sono succedute ben cinque legislature in cui i parlamentari espressi, più che interpretare e rispondere ai bisogni degli italiani, sono stati costretti a sottostare ai voleri della linea politica del leader di turno. Pena, come narrano le cronache, il pubblico dileggio e l’esclusione dalle liste. Si tratta di una decisa inversione di rotta, per i principi fondamentali della politica, in cui l’analisi e l’elaborazione dei reali bisogni dell’elettorato viene prima elusa e, a ogni decisione assunta dai gruppi parlamentari, successivamente delusa. A ogni elezione, si registra una sempre più alta diserzione dalle urne e una smobilitazione di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) di Fabrizio Cambriani C’è stato un momento ben preciso e determinato in cui il Partito democratico e gran parte del centrosinistra è entrato in rotta di collisione con il proprio elettorato: l’adesione alle leggi elettorali dei nominati. Da allora, si sono succedute ben cinque legislature in cui i parlamentari espressi, più che interpretare e rispondere ai bisogni degli italiani, sono stati costretti a sottostare ai voleri della linea politica del leader di turno. Pena, come narrano le cronache, il pubblico dileggio e l’esclusione dalle liste. Si tratta di una decisa inversione di rotta, per i principi fondamentali della politica, in cui l’analisi e l’elaborazione dei reali bisogni dell’elettorato viene prima elusa e, a ogni decisione assunta dai gruppi parlamentari, successivamente delusa. A ogni elezione, si registra una sempre più alta diserzione dalle urne e una smobilitazione di ...

