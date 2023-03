Pd | Calenda | ' su ambiente mi sento molto lontano da Schlein'

(Di martedì 7 marzo 2023) Roma, 7 mar. (Adnkronos) - "I sondaggi premiano Elly. Io ho un'idea diversa di sinistra, ci deve essere molta concretezza. Io midallaad esempio sull'. E' un po' un'idea massimalista dire cose che poi non si possono concretizzare. Io l'opposizione la vedo come il governo, tu anche all'opposizione hai il dovere di proporre e di dire come lo fai". Così Carloa L'Aria che Tira su La7.

Roma, 7 mar. (Adnkronos) - "I sondaggi premiano Elly Schlein. Io ho un'idea diversa di sinistra, ci deve essere molta concretezza. Io mi sento molto lontano dalla Schlein ad esempio sull'ambiente. E' ...