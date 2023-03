Pd, Calenda: “Schlein? Un conto battaglie comuni, un conto alleanza” (Di martedì 7 marzo 2023) (Adnkronos) – “Un conto fare alcune battaglie insieme, un conto è un’alleanza. Noi abbiamo un’idea molto diversa del Paese da Schlein”. Così Carlo Calenda a L’Aria che Tira su La7. “Bene su singole tematiche ma resta una distanza”. Sul salario minimo, ad esempio, “sono d’accordo con Elly Schlein. E’ giusto. Facciamolo”. “I sondaggi premiano Schlein. Io ho un’idea diversa di sinistra, ci deve essere molta concretezza. Io mi sento molto lontano dalla Schlein ad esempio sull’ambiente. E’ un po’ un’idea massimalista dire cose che poi non si possono concretizzare. Io l’opposizione la vedo come il governo, tu anche all’opposizione hai il dovere di proporre e di dire come lo fai”, ha continuato il leader ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 7 marzo 2023) (Adnkronos) – “Unfare alcuneinsieme, unè un’. Noi abbiamo un’idea molto diversa del Paese da”. Così Carloa L’Aria che Tira su La7. “Bene su singole tematiche ma resta una distanza”. Sul salario minimo, ad esempio, “sono d’accordo con Elly. E’ giusto. Facciamolo”. “I sondaggi premiano. Io ho un’idea diversa di sinistra, ci deve essere molta concretezza. Io mi sento molto lontano dallaad esempio sull’ambiente. E’ un po’ un’idea massimalista dire cose che poi non si possono concretizzare. Io l’opposizione la vedo come il governo, tu anche all’opposizione hai il dovere di proporre e di dire come lo fai”, ha continuato il leader ...

