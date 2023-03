Pd: Bonaccini, 'sono pronto a dare una mano, nostro popolo si aspetta prova di maturità' (Di martedì 7 marzo 2023) Roma, 7 mar (Adnkronos) - "Io ho pensato di essere utile per tenere unito il partito e poi vincere dopo, che è il vero obiettivo. sono sicuro che questi due obiettivi Schlein li sappia, lei lavora per questo. Se vorrà, io sono pronto a dare una mano. Ho sofferto per le divisioni dei dirigenti Pd in questi anni ed è quello che si aspetta il popolo democratico, una prova di maturità". Lo ha detto Stefano Bonaccini a Cartabianca, su Raitre. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) Roma, 7 mar (Adnkronos) - "Io ho pensato di essere utile per tenere unito il partito e poi vincere dopo, che è il vero obiettivo.sicuro che questi due obiettivi Schlein li sappia, lei lavora per questo. Se vorrà, iouna. Ho sofferto per le divisioni dei dirigenti Pd in questi anni ed è quello che siildemocratico, unadi". Lo ha detto Stefanoa Cartabianca, su Raitre.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : Altro che festa, guardate le immagini dell’inchiesta di #Fanpage sulle #PrimariePd in #Campania. Bel clima di festa… - Giorgiolaporta : 1 milione di votanti ad almeno 2euro ciascuno, sono oltre 2 milioni di euro #cash nelle casse del #Pd. Come testimo… - Giorgiolaporta : Ecco il profeta #Scanzi che scommetteva tutto sulla vittoria di #Bonaccini. Glielo dite voi che ha vinto la… - Formerlib22M : RT @GiovaQuez: Bonaccini: 'Sono a favore dei termovalorizzatori perché in una transizione ecologica permettono di evitare che si continuino… - NetworkInquirer : RT @GiovaQuez: Bonaccini: 'Sono a favore dei termovalorizzatori perché in una transizione ecologica permettono di evitare che si continuino… -