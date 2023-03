**Pd: Bonaccini riunisce i 'suoi', 'sì a collaborazione ma con ruolo garanzia'** (Di martedì 7 marzo 2023) Roma, 6 mar (Adnkronos) - Nasce formalmente l''area Bonaccini'. Il governatore dell'Emilia Romagna ha visto oggi i sostenitori della sua mozione congressuale, anche on line, per fare il punto in vista della Assemblea del Pd di domenica prossima. Una riunione in cui, come raccontano diversi partecipanti, sarebbe emersa in modo chiaro la disponibilità alla collaborazione con la maggioranza del partito e a "dare una mano" alla segretaria Elly Schlein. Nella riunione, cui hanno preso parte tra gli altri Pina Picierno, Andrea De Maria, Brando Benifei e le capigruppo, si è per primo ragionato sulla necessità di non interrompere l'esperienza del gruppo che ha sostenuto il governatore nella corsa alle leadership, quindi la scelta di definire un'area politica guidata dallo stesso Bonaccini. Inoltre, sarebbe appunto emersa la disponibilità ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) Roma, 6 mar (Adnkronos) - Nasce formalmente l''area'. Il governatore dell'Emilia Romagna ha visto oggi i sostenitori della sua mozione congressuale, anche on line, per fare il punto in vista della Assemblea del Pd di domenica prossima. Una riunione in cui, come raccontano diversi partecipanti, sarebbe emersa in modo chiaro la disponibilità allacon la maggioranza del partito e a "dare una mano" alla segretaria Elly Schlein. Nella riunione, cui hanno preso parte tra gli altri Pina Picierno, Andrea De Maria, Brando Benifei e le capigruppo, si è per primo ragionato sulla necessità di non interrompere l'esperienza del gruppo che ha sostenuto il governatore nella corsa alle leadership, quindi la scelta di definire un'area politica guidata dallo stesso. Inoltre, sarebbe appunto emersa la disponibilità ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : Altro che festa, guardate le immagini dell’inchiesta di #Fanpage sulle #PrimariePd in #Campania. Bel clima di festa… - Giorgiolaporta : Quelli che 'io pago il caffè col #pos perché il cash è da evasori fiscali', oggi daranno un paio di milioni di euro… - Giorgiolaporta : 1 milione di votanti ad almeno 2euro ciascuno, sono oltre 2 milioni di euro #cash nelle casse del #Pd. Come testimo… - carovana12 : RT @carovana12: Da elettore di Bonaccini, devo confermare che non mi ero accorto dell'arrivo di Elly: devo dire che è, al momento, un arriv… - oldtifoferrari : RT @Giorgiolaporta: Altro che festa, guardate le immagini dell’inchiesta di #Fanpage sulle #PrimariePd in #Campania. Bel clima di festa e d… -