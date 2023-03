Patto stabilità, Gentiloni fiducioso in accordo a Ecofin martedì (Di martedì 7 marzo 2023) Il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, ha sostanzialmente confermato a Bruxelles le anticipazioni pubblicate oggi dal quotidiano "La Stampa" riguardo a un accordo già raggiunto fra gli ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 7 marzo 2023) Il commissario europeo all'Economia, Paolo, ha sostanzialmente confermato a Bruxelles le anticipazioni pubblicate oggi dal quotidiano "La Stampa" riguardo a ungià raggiunto fra gli ...

Patto stabilità, Gentiloni fiducioso in accordo a Ecofin martedì

confermato a Bruxelles le anticipazioni pubblicate oggi dal quotidiano "La Stampa" riguardo a un accordo già raggiunto fra gli Stati membri sul testo della riforma del Patto di Stabilità.

Patto stabilita': negoziato riforma ancora lungo, per Roma scuola e ricerca fuori regole

A patto che gli stati riducessero o meno le misure relative all'energia come previsto. Per il 2024, anno in cui si prevede una crescita all'1,5% contro lo 0,9% quest'anno, i margini per la ripresa.

Valditara: "Togliere l'istruzione dal patto di stabilità Ue e più soldi ai prof in aree disagiate"

"Laddove il prossimo anno dovessero ritornare i vincoli di Maastricht dobbiamo togliere gli investimenti in istruzione e ricerca dal Patto di Stabilità".

Europa, nuovo Patto di Stabilità: più flessibilità sul debito