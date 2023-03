Patrizia Rossetti rivela come sta e si espone sulla prima finalista | le sue parole

(Di martedì 7 marzo 2023)sta dopo l’uscita dal GFVip: l’ex gieffina si rivolge ai fan: “Accanto ad Oriana chi vorreste?”lo scorso settembre è tornata in televisioneconcorrente al Grande Fratello Vip. L’ex gieffina durante la sua nuova esperienza televisiva nella Casa più spiata d’Italia ha conquistato il cuore degli italiani mettendosi in gioco quotidianamente. Laè stata supportata e seguita con affetto e stima fino alla fine della sua avventura. Poche settimane fa si è conclusa la sua esperienza nella Casa di Cinecittà. Ieri sera nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip è stata eletta ladella settima edizione, Oriana Marzoli. Leggi anche –> “Ho ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Questa sera a #GFVIPPARTY saranno ospiti: Attilio Romita, Patrizia Rossetti, Valentina Persia, Enrico Contarin e la… - LVerdegiglio : #Gfvip Dana Saber: “Quattro vipponi avevano il cellulare in casa, ecci chi:Patrizia Rossetti, Wilma Goich, Antonino… - EremitaStefano : @GiusiFichera3 @GrandeFratello @pattypravo patrizia rossetti e figlia alice @nicolettamantovani @thenewkrys antonella fiordelisi nikita - EremitaStefano : @GrandeFratello @MedInfinityIT 1 FINALISTA ANTONELLA FIORDELISI LA FIGLIA DI PATRIZIA_ROSS @PATRIZIA_ASBURGO HA GIA… - misciu2020 : RT @MARIANN00937841: Ok tutti contro Nikita ??????va bene !!! Io la voterò fino alla fine. #GFvip Le persone che affossa Antonella sono… -

Stiamo parlando di, Wilma Goich, Antonino Spinalbese e Milena Miconi che, stando a quanto rivelato dalla Saber, avevano un cellulare nella Casa : Leggi anche Oriana Marzoli vola in ...... i genitori Marco e, il fratello Massimiliano, la cognata Bianca, la compagna Maura con Alessandro e Rosanna. La camera ardente sarà aperta oggi dalle 14,30 nella casa funerariain ...I quattro incriminati sarebbero:, Wilma Goich, Antonino Spinalbese e Milena Miconi. Superfluo sottolineare come i "cellulari" visti da Dana Saber siano in realtà dei citofoni ...

Patrizia Rossetti rivela come sta e si espone sulla prima finalista: le ... 361 Magazine

L'ex discussa concorrente Dana Saber spara a zero sui concorrenti del Gf Vip. Dana Saber è stata una delle concorrenti più discusse e chiacchierate della settima edizione del Grande Fratello Vip. A di ...Una clamorosa indiscrezione e rivelazione è arrivata in queste ore sulla attuale edizione del Grande fratello vip. Ex concorrente sostiene che in casa ci sia un telefono. Non si placano le polemiche s ...