Patate e funghi: il contorno veloce che cuoce in padella (Di martedì 7 marzo 2023) Quando sono buone le Patate, saporite e saltate in padella, meglio se accompagnate dai funghi trifolati, una buona spolverata di aneto fresco, sminuzzato a coltello! Se ben amalgamati, questi pochi ingredienti, sani e genuini, si trasformano in un contorno da leccarsi i baffi. Bastano pochi minuti e porterete in tavola un piatto davvero invitante e goloso senza neppure accendere il forno, con buona pace per la bolletta energetica. Si accompagna divinamente con un secondo di carne alla griglia, arrosto o stufata, ma è perfetto anche e semplicemente con un tagliere di formaggi e salumi, quando abbiamo poca voglia di cucinare, ma l'acquolina che sale. Piaceranno anche i piccoli, perché si sa, quando si servono le Patate a loro luccicano gli occhi di felicità. Che aspettate allora? Allacciatevi il ...

