Passo falso Lazio in Conference | Alkmaar vince 2-1 a Roma

Roma (ITALPRESS) – La Lazio senza Immobile infortunato si fa rimontare dall'AZ Alkmaar e cade 2-1 in casa nella gara di andata degli ottavi di finale di Conference League. I biancocelesti erano andati subito in vantaggio con il gol di Pedro al 18? ma gli olandesi hanno pareggiato con Pavlidis allo scadere del primo tempo e ribaltato la partita con Kerkez nella ripresa. La squadra di Sarri domina quasi tutta la prima frazione ed è subito pericolosa con Milinkovic-Savic e Lazzari. Subito dopo l'esterno italiano è ancora protagonista ma spedisce alto dopo un coast to coast. Il vantaggio arriva al 18? con una bella azione di Zaccagni che mette al centro per la girata vincente di Pedro. Lo spagnolo va pure vicino alla doppietta personale, decisivo il portiere Ryan a respingere con i pugni.

