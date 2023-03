Passeggero tenta di aprire il portellone dell’aereo e accoltella al collo un’hostess con un cucchiaio spezzato: momenti di panico ad alta quota (Di martedì 7 marzo 2023) Prima ha tentato di aprire il portellone dell’aereo in volo, poi si è avventato sull’hostess che tentava di tenerlo a bada ferendola al collo con un cucchiaio spezzato, scatenando il panico a bordo. È quanto successo su un volo della United Airlines proveniente da Los Angeles e diretto a Boston: fortunatamente, con l’aiuto degli altri passeggeri, gli assistenti di volo sono riusciti a braccare l’uomo e immobilizzarlo fino all’arrivo della polizia, una volta atterrati al Logan International Airport di Boston. Francisco Severo Torres, 33 anni, è stato quindi arrestato e portato in cella, in attesa di comparire davanti ad un giudice. Secondo la ricostruzione del dipartimento di Giustizia pubblicata dai media americani, Torres avrebbe ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) Prima hato diilin volo, poi si è avventato sull’hostess cheva di tenerlo a bada ferendola alcon un, scatenando ila bordo. È quanto successo su un volo della United Airlines proveniente da Los Angeles e diretto a Boston: fortunatamente, con l’aiuto degli altri passeggeri, gli assistenti di volo sono riusciti a braccare l’uomo e immobilizzarlo fino all’arrivo della polizia, una volta atterrati al Logan International Airport di Boston. Francisco Severo Torres, 33 anni, è stato quindi arrestato e portato in cella, in attesa di comparire davanti ad un giudice. Secondo la ricostruzione del dipartimento di Giustizia pubblicata dai media americani, Torres avrebbe ...

