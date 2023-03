(Di martedì 7 marzo 2023) Speriamo l'abbiano vista in pochi all'estero. Purtroppo, però, domenica sera la controprogrammazione degli altri campionati europei non era eccezionale e può darsi che Roma - Juve abbia attirato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Partite deludenti, visioni antiche, talenti tristi: il declino di Allegri e Mourinho: Partite deludenti, visioni an… - Gazzetta_it : Partite deludenti, visioni antiche, talenti tristi: il declino di Allegri e Mourinho. L’analisi di GB Olivero #Roma… - edoardoimpe1 : @FBiasin Il dato preoccupante è un altro. Oltre alle prestazioni opache con le piccole, l’Inter ha perso con Milan,… -

Speriamo l'abbiano vista in pochi all'estero. Purtroppo, però, domenica sera la controprogrammazione degli altri campionati europei non era eccezionale e può darsi che Roma - Juve abbia attirato ......di alcunedi football negli Stati Uniti e ha fatto lo stesso con la Champions League in Italia . Anche se stando ad alcune stime i numeri dell'audience del football sono stati, l'...La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte ledel massimo campionato di ...per vedere la partita in diretta Il pronostico L'Atalanta vorrà riscattare le ultime...

Partite deludenti, visioni antiche, talenti tristi: il declino di Allegri e Mourinho La Gazzetta dello Sport

Un tempo si chiamava partitissima, ma ha entusiasmato soltanto il telecronista. Ha vinto la Roma, super abbottonata (un tempo si diceva super catenaccio) e ...Il Torino torna a vincere dopo tre partite deludenti almeno dal punto di vista del risultato e lo fa battendo 1-0 il Bologna. Il direttore di gara è stato il sig. Antonio Rapuano della sezione di ...