Parole perdute e ritrovate, a Monreale la conversazione con Giovanni Ruffino, accademico della Crusca (Di martedì 7 marzo 2023) Fra le attività promosse per “Monreale città che legge” oggi pomeriggio a casa cultura Santa Caterina è stato organizzato un incontro col prof. Giovanni Ruffino, insigne italianista, accademico della Crusca e Presidente del Centro di studi filologici e linguistici siciliani che ha tenuto una conferenza-conversazione dal titolo suggestivo Parrannu parrannu. Storie di Parole pirduti e Leggi su monrealelive (Di martedì 7 marzo 2023) Fra le attività promosse per “città che legge” oggi pomeriggio a casa cultura Santa Caterina è stato organizzato un incontro col prof., insigne italianista,e Presidente del Centro di studi filologici e linguistici siciliani che ha tenuto una conferenza-dal titolo suggestivo Parrannu parrannu. Storie dipirduti e

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsalute : Parole perdute e ritrovate, a Monreale la conversazione con Giovanni Ruffini, accademico della Crusca - monrealeatoday : Parole perdute e ritrovate, a Monreale la conversazione con Giovanni Ruffini, accademico della Crusca -… - mi_oro13 : RT @PaolaToogoodxme: Per #BarriereFragili su #VentagliDiParole @VentagliP Una cappa evanescente è scesa rapidamente fatta di tanta nebbi… - DavLucia : RT @PaolaToogoodxme: Per #BarriereFragili su #VentagliDiParole @VentagliP Una cappa evanescente è scesa rapidamente fatta di tanta nebbi… - MaraBussani : RT @PaolaToogoodxme: Per #BarriereFragili su #VentagliDiParole @VentagliP Una cappa evanescente è scesa rapidamente fatta di tanta nebbi… -