"Parlano di lei". Gelo al GF Vip, urla da fuori: l'hanno messa in mezzo. Ora può cambiare tutto (Di martedì 7 marzo 2023) Altro momento importante al GF Vip 7. Stavolta riguarda Antonella Fiordelisi e altri concorrenti, che sono stati coinvolti dalle urla di una persona che si trovava fuori dalla casa più spiata d'Italia. Chi si trovava in giardino non ha potuto fare a meno di udire chiaramente delle parole molto precise e chiare, che hanno tirato in ballo anche Nikita Pelizon. A meno di un mese dalla fine del programma la tensione è ancora alta e quanto successo in queste ore potrebbe rendere ancora più instabile l'atmosfera. Al GF Vip 7 Antonella Fiordelisi è stata molto protagonista nelle ultime ore. Durante la diretta ha organizzato uno scherzo, con l'aiuto di Signorini, fingendo di essere stata eliminata. E ha fatto scoppiare in lacrime il suo 'fidanzato' Edoardo Donnamaria. Poi Oriana ha svelato che i due avrebbero fatto l'amore all'interno della stanza rossa, ...

