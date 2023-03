Paris Fashion Week: i 15 momenti più sorprendenti e indimenticabili (Di martedì 7 marzo 2023) Allestimenti con tonnellate di coriandoli, robot interattivi col pubblico, abiti (realmente) infuocati, cavalli sciolti in passerella: potevamo desiderare una settimana della moda di Parigi più indimenticabile di questa? Ripercorriamola in 15 best moments Leggi su vanityfair (Di martedì 7 marzo 2023) Allestimenti con tonnellate di coriandoli, robot interattivi col pubblico, abiti (realmente) infuocati, cavalli sciolti in passerella: potevamo desiderare una settimana della moda di Parigi più indimenticabile di questa? Ripercorriamola in 15 best moments

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... newjeans_loop : Milan fashion week(Gucci) Paris fashion week(LV) #??? #?? #?? #NewJeans #Hyein #Hanni - ajeng_fauziya : RT @G_IDLEITALIA: [MINNIE IN PARIS] Neverland oggi alle ore 14:00 #MINNIE parteciperà alla sfilata di MIU MIU alla Paris Fashion Week 2023… - ajeng_fauziya : RT @G_IDLEITALIA: [MINNIE IN PARIS] (1) Foto di #MINNIE alla Paris Fashion Week 2023 di oggi per MIU MIU ???? Foto di GettyImages MINNIE A… - ajeng_fauziya : RT @G_IDLEITALIA: [MINNIE IN PARIS] (2) Foto di #MINNIE alla Paris Fashion Week 2023 di oggi per MIU MIU ???? Foto di GettyImages MINNIE A… - ajeng_fauziya : RT @G_IDLEITALIA: [MINNIE IN PARIS] (3) Foto di #MINNIE alla Paris Fashion Week 2023 di oggi per MIU MIU ???? Foto di GettyImages MINNIE A… -