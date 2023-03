Parigi-Nizza 2023 | Tadej Pogacar | “Sono contento della prestazione odierna | abbiamo dato tutto”

(Di martedì 7 marzo 2023)limita i danni nella cronosquadre valida per la terza tappa. Insieme all’UAE Team Emirates il classe 1998 ha infatti chiuso la provain quarta posizione con 14” di ritardo dalla squadra vincitrice, ossia la Jumbo-Visma di Jonas Vingegaard, e non ha dunque perso troppo terreno in classifica generale. Dopo tre tappe, il nativo di Komenda si trova in ottava posizione a 14” dal leader Magnus Cort (EF Education-EasyPost) e a 11” dal danese Vingegaard. “So che potevamo fare di più, masoddisfatto– ha affermatodopo il traguardo ai microfoni di Spaziociclismo -.davvero...

La formazione olandese vince la terza tappa, domani arrivo a La Loge des Gardes ROMA - La Jumbo - Visma si è aggiudicata la terza tappa della, una cronometro a squadre di 32,2 chilometri con partenza ed arrivo a Dampierre en Burly. Coprendo la distanza con il tempo di 33'55", la formazione olandese ha preceduto di 1" la EF ...La Jumbo Visma vince la terza tappa della. I calabroni gialli volano nei 32,2 km della crono a squadre. Una prova "novità" dal momento che, rispetto alle prove a squadre contro il tempo del passato, oggi il tempo è stato preso ...Ecco la nuova classifica generale della corsa francese: CLASSIFICA GENERALE2023 DOPO 3TAPPA 1. Magnus Cort Nielsen DAN (Ef Education - Easypost) 7h 53'41' 2. Nathan Van Hooydonck BEL (...

