Parigi-Nizza 2023 | risultati ed ordine d’arrivo terza tappa | vince la Jumbo Visma di Vingegaard

(Di martedì 7 marzo 2023) Lacronometro a squadre dellaha visto il successo della, con un crono pari a 33’55”. Alle sue spalle, dopo i 32,2 km con arrivo e partenza a Dampierre-en-Burly, si sono posizionati l’EF Education-Easypost e il Team Jayco Alula. Laha trionfato, arrivando al traguardo con tre uomini e venendo trascinata da un’ottima prova di. Da segnalare però una grandissima prova in rimonta dell’EF Education-Easypost, giunta all’arrivo con un solo secondo di ritardo. Buona anche la gara del Team Jayco Alula, al comando per buona parte della cronometro e con soli 4 secondi di troppo rispetto alla testa. RIVIVI IL LIVE SU ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sport_viterbo : VOLATA VINCENTE DI JAKOBSEN A FOLLONICA … - sciareneve : RT @MTBiit: Jakobsen brucia Philipsen e Gaviria a Follonica, alla Parigi-Nizza la cronosquadre è della Jumbo ma... #roadbike #7Marzo https:… - SpazioCiclismo : La 'nuova' cronosquadre della #ParisNice premia Jonas Vingegaard e la sua Jumbo-Visma, anche se il nuovo leader è M… - MTBiit : Jakobsen brucia Philipsen e Gaviria a Follonica, alla Parigi-Nizza la cronosquadre è della Jumbo ma... #roadbike… - giostuzzi : RT @girodiruota: Va in scena alla #ParisNice la prima prova del possibile nuovo format della cronometro a squadre. Aso cerca di rendere più… -

, Marsiglia esono tra le città dove le proteste hanno assunto una portata maggiore, mentre a Lione e Nantes sono stati registrati scontri con la polizia, seppur di limitata rilevanza. Le ...Premiato in Francia anche il danese della Trek Segafredo Mads Pedersen, che ha fatto sua allo sprint la seconda tappa della. L'ex campione del mondo ha regalato la sesta vittoria ...La diretta scritta della terza tappa della2023 , la cronometro a squadre di 32,2 chilometri con partenza e arrivo a Dampierre - en - Burly. L'edizione numero 81 della 'Corsa del Sole' entra sempre più nel vivo, con i big della ...

Classifica Parigi-Nizza 2023, terza tappa: Cort balza al comando, Vingegaard a 3''. Pogacar all'inseguimento OA Sport

Oggi si svolgerà la cronosquadre per la Parigi-Nizza 2023. Favorita la squadra di Jonas Vingegaard la Jumbo - Visma.Si svolgerà quest’oggi la cronosquadre valida per la terza frazione della Parigi-Nizza 2023, corsa a tappe francese di livello WorldTour. Le squadre al via dovranno percorrere 32.2 km (da segnalare ch ...