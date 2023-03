Parigi-Nizza 2023 oggi: tappa Dampierre-en-Burly-Dampierre-en-Burly, orari, percorso, tv, streaming, favoriti (Di martedì 7 marzo 2023) oggi, martedì 7 marzo, si svolgerà la terza tappa della Parigi-Nizza 2023: è il giorno della cronometro, con 32,2 chilometri totali in quel di Dampierre-en-Burly, per una tappa tutta da vivere fino alla fine, come da tradizione per una cronometro. Andiamo a scoprire tutti i dettagli della frazione odierna, che presumibilmente porterà con sé un grosso scossone alla classifica generale. percorso Come detto in precedenza, dunque, per i corridori oggi è in programma la cronometro da 32,2 km totali, con partenza e traguardo che coincideranno in quel di Dampierre-en-Burly (nella regione del Centro-Valle della Loira). ... Leggi su oasport (Di martedì 7 marzo 2023), martedì 7 marzo, si svolgerà la terzadella: è il giorno della cronometro, con 32,2 chilometri totali in quel di-en-, per unatutta da vivere fino alla fine, come da tradizione per una cronometro. Andiamo a scoprire tutti i dettagli della frazione odierna, che presumibilmente porterà con sé un grosso scossone alla classifica generale.Come detto in precedenza, dunque, per i corridoriè in programma la cronometro da 32,2 km totali, con partenza e traguardo che coincideranno in quel di-en-(nella regione del Centro-Valle della Loira). ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : LIVE Parigi-Nizza 2023 tappa di oggi in DIRETTA: cronosquadre di 32 km. Vingegaard vuole guadagnare su Pogacar -… - infoitsport : Tirreno Adriatico e Parigi-Nizza 2023 - Cicloweb_it : Tirreno Adriatico e Parigi-Nizza, quote e #pronostici di oggi: - zazoomblog : Ciclismo Parigi-Nizza 2023: startlist e favoriti duello Vingegaard-Pogacar ma non solo - #Ciclismo #Parigi-Nizza #2… - infoitsport : Parigi-Nizza - Pogacar 'formichina', Mads Pedersen un fulmine: gli highlights della seconda tappa -