Parigi | migliaia di persone al corteo contro la riforma delle pensioni di Macron | “Mobilitazione storica” Trecento manifestazioni in Francia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 marzo 2023) Proprio mentre il Senato, questo pomeriggio, discute l’articolo piùverso della, quello dell’innalzamento da 62 a 64 anni di età per lasciare il lavoro, le quasi 300in tutta laentrano nel vivo. Per il leader del sindacato CFDT, Laurent Berger, quella di oggi è una “”. Ilno è partito dal boulevard Raspail, nel quartiere latino, diretto a Montparnasse e poi a place de l’Italie. In testa, tutti i leader sindacali, dietro un grande striscionela: “il 7 marzo blocchiamo tutto fino al ritiro”. Nel corso della manifestazione si sono registrate alcune tensioni: un gruppo di manifestanti ha ...