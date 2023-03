Pari opportunità, Cuzzilla: "Superamento gap di genere nel lavoro, parte 5° 'goal' Agenda 2030" (Di martedì 7 marzo 2023) Roma, 7 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "Il Superamento del gap di genere nel mondo del lavoro è parte del quinto 'goal' dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile dell'Onu. Un obiettivo che non solo risponde a un diritto umano fondamentale ma riconosce anche che il talento delle donne aiuta la crescita economica del Paese e delle imprese. Ed è un campo su cui i manager possono giocare un ruolo strategico". A dirlo in videocollegamento Stefano Cuzzilla, presidente Federmanager e 4.Manager in occasione della presentazione del libro ‘She Leads: la Parità di genere nel futuro del lavoro', scritto insieme con Andrea Catizone, avvocata sui diritti della persona e delle discriminazioni e a cura della ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) Roma, 7 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "Ildel gap dinel mondo deldel quinto '' dell'per lo Sviluppo sostenibile dell'Onu. Un obiettivo che non solo risponde a un diritto umano fondamentale ma riconosce anche che il talento delle donne aiuta la crescita economica del Paese e delle imprese. Ed è un campo su cui i manager possono giocare un ruolo strategico". A dirlo in videocollegamento Stefano, presidente Federmanager e 4.Manager in occasione della presentazione del libro ‘She Leads: latà dinel futuro del', scritto insieme con Andrea Catizone, avvocata sui diritti della persona e delle discriminazioni e a cura della ...

