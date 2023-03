Papa Francesco rinnova statuto dello Ior e Consiglio cardinalizio | chi entra e chi viene riconfermato

(Di martedì 7 marzo 2023) Alla vigilia del compimento del decimo anno di pontificato,hato lodell’Istituto per le opere di religione e il. Quest’ultimo organismo, annunciato da Bergoglio esattamente un mese dopo la sua elezione, ha aiutato ilnella riforma della Curia romana, contenuta nella costituzione apostolica Praedicate Evangelium, e nel governo della Chiesa universale.lo hato “perché – come ha precisato il Vaticano – scaduto il mandato del precedente”. Riconfermati i cardinali: Pietro Parolin, segretario di Stato; Fridolin Ambongo Besungu, arcivescovo di Kinshasa (Repubblica Democratica del Congo); Oswald Gracias, arcivescovo metropolita di Bombay (India); e Sea?n Patrick ...

CITTÀ DEL VATICANO.cambia veste all'Istituto per le Opere di Religione. Ilcon un chirografo rinnova lo Statuto dello Ior: modifica lo Statuto per adeguarlo alla costituzione apostolica "Praedicate ...Giornata di importanti novità in Vaticano:ha rinnovato il Consiglio Cardinalizio che lo ha affiancato e sostenuto nel primo decennio del suo Pontificato. Inoltre ha nuovamente riformato lo statuto dello IOR, la cosiddetta banca ...Insomma, secondo il giornalista de La Repubblica, avrebbe torto persinoil quale anziché 'condannare' il governo Meloni per il naufragio di Cutro, ha chiesto di 'fermare i trafficanti ...

Papa Francesco rinnova il Consiglio dei cardinali: 5 nuovi membri Avvenire

Il segretario del Vaticano Pietro Parolin parla della collaborazione tra la Santa Sede e il governo Meloni per gestire i flussi di migranti ...Il Papa è di nuovo intervenuto a sulla struttura e sul funzionamento dello Ior. Con un Chirografo ha rafforzato (e nel frattempo suddiviso ancora più nettamente) la parte ...