Paolo Cresta porta in scena “Uno, nessuno e centomila” di Pirandello al Pozzo e il Pendolo (Di martedì 7 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiUn uomo, un uomo qualunque come si definisce lui stesso, un giorno come un altro, riceve un’osservazione da sua moglie: ” Guardatelo bene il naso, ti pende verso destra”. Questa semplice e, apparentemente, innocua frase trascina l’uomo, Vitangelo Moscarda, in abissi di riflessioni e considerazioni che gli scavano dentro. Inizia a ricercare dentro di sé, nelle persone intorno a lui, scoprendosi, tormentatamente, Uno, nessuno e centomila, titolo del romanzo di Luigi Pirandello che Paolo Cresta porterà in scena sabato 11 marzo 2023 alle ore 21.00 (in replica domenica 12) sul palcoscenico del Pozzo e il Pendolo di Napoli. Uno, nessuno e centomila è uno dei romanzi più famosi di Luigi ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 7 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiUn uomo, un uomo qualunque come si definisce lui stesso, un giorno come un altro, riceve un’osservazione da sua moglie: ” Guardatelo bene il naso, ti pende verso destra”. Questa semplice e, apparentemente, innocua frase trascina l’uomo, Vitangelo Moscarda, in abissi di riflessioni e considerazioni che gli scavano dentro. Inizia a ricercare dentro di sé, nelle persone intorno a lui, scoprendosi, tormentatamente, Uno,, titolo del romanzo di Luigicheporterà insabato 11 marzo 2023 alle ore 21.00 (in replica domenica 12) sul palcoscenico dele ildi Napoli. Uno,è uno dei romanzi più famosi di Luigi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... susydigennaro : RT @napolimagazine: SPETTACOLI - Paolo Cresta porta in scena 'Uno, nessuno e centomila' di Luigi Pirandello, al Pozzo e il Pendolo di Napol… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SPETTACOLI - Paolo Cresta porta in scena 'Uno, nessuno e centomila' di Luigi Pirandello, al Pozzo e il Pendolo di Napol… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SPETTACOLI - Paolo Cresta porta in scena 'Uno, nessuno e centomila' di Luigi Pirandello, al Pozzo e il Pendolo di Napol… - apetrazzuolo : SPETTACOLI - Paolo Cresta porta in scena 'Uno, nessuno e centomila' di Luigi Pirandello, al Pozzo e il Pendolo di N… - napolimagazine : SPETTACOLI - Paolo Cresta porta in scena 'Uno, nessuno e centomila' di Luigi Pirandello, al Pozzo e il Pendolo di N… -