Paola Quattrini, il rimpianto della figlia a “Oggi è un altro giorno” (Di martedì 7 marzo 2023) A Oggi è un altro giorno Paola Quattrini si racconta a cuore aperto al fianco della figlia Selvaggia, anch’essa attrice. Oltre ai risvolti professionali e al successo sul set, l’intervista ha toccato anche il rapporto intimo che le unisce e, in particolare, un rimpianto che ancora adesso la figlia fatica a superare. “La quotidianità con mia madre non l’ho mai avuta“, confessa a Serena Bortone, ricordando quando lei era piccola e l’attrice era spesso impegnata nelle tournée. Selvaggia, figlia di Paola Quattrini: “Fisicamente non c’era” Il rapporto tra un figlio e un genitore, specie se quest’ultimo è una star dello spettacolo o del cinema, può comportare una serie di difficoltà nel ... Leggi su dilei (Di martedì 7 marzo 2023) Aè unsi racconta a cuore aperto al fiancoSelvaggia, anch’essa attrice. Oltre ai risvolti professionali e al successo sul set, l’intervista ha toccato anche il rapporto intimo che le unisce e, in particolare, unche ancora adesso lafatica a superare. “La quotidianità con mia madre non l’ho mai avuta“, confessa a Serena Bortone, ricordando quando lei era piccola e l’attrice era spesso impegnata nelle tournée. Selvaggia,di: “Fisicamente non c’era” Il rapporto tra un figlio e un genitore, specie se quest’ultimo è una star dello spettacolo o del cinema, può comportare una serie di difficoltà nel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PressReview99 : Paola Quattrini, chi è la figlia Selvaggia Quattrini ? Età, lavoro, marito, figli, carriera da attrice… - MutiLeonilde : RT @altrogiornorai1: Paola Quattrini in coppia con Celentano: correva l’anno 1969 #OggièUnAltroGiorno - UgoBaroni : RT @altrogiornorai1: Paola Quattrini in coppia con Celentano: correva l’anno 1969 #OggièUnAltroGiorno - UgoBaroni : RT @altrogiornorai1: Paola e Selvaggia Quattrini ospiti di @serenabortone nella puntata odierna di #OggièUnAltroGiorno (?14.00 ??@RaiUno ??@R… - altrogiornorai1 : Paola Quattrini in coppia con Celentano: correva l’anno 1969 #OggièUnAltroGiorno -