Panico in aereo | minaccia di aprire il portellone e ferisce la hostess | il video choc di una passeggera su Twitter

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FQMagazineit : Passeggero tenta di aprire il portellone dell’aereo e accoltella al collo un’hostess con un cucchiaio spezzato: mom… - theflyingSerena : @Anto848484 @BrunoMaggi C’è stato un bird strike ed è penetrato molto fumo in cabina, si vede da un altro video. Il… - giornali_it : Panico a bordo: passeggero cerca di aprire il portellone dell’aereo e accoltella una hostess al collo #7marzo… - LoredanaOcchion : RT @FrancoScarsell2: Atterraggio d'emergenza per il volo Southwest Airlines partito da L’Avana, Cuba,alla volta di Fort Lauderdale,Florida.… - TassoOfficial : RT @FrancoScarsell2: Atterraggio d'emergenza per il volo Southwest Airlines partito da L’Avana, Cuba,alla volta di Fort Lauderdale,Florida.… -

Terrore sull': accoltella assistente di volo al collo e tenta di aprire il portellone di emergenzaa bordo Non pago del terrore che stava seminando a bordo, Francisco Severo Torres, 33 ...I volatili, stando alla ricostruzione del vettore, hanno colpito sia uno dei motori sia la parte anteriore dell'. Sul volo c'erano 147 passeggeri e sei membri dell'equipaggio: non ci sono state ...Secondo la compagnia aerea, gli uccelli hanno colpito uno dei motori e il muso dell'poco dopo il decollo . 'I piloti sono tornati in modo sicuro a L'Avana dove i passeggeri sono stati evacuati ...

Panico in aereo, minaccia di aprire il portellone e ferisce la hostess: il video choc di una passeggera su Twi leggo.it

MeteoWeb Un uomo del Massachusetts è stato arrestato per aver accoltellato un assistente di volo al collo con un cucchiaio di metallo rotto durante un volo da Los Angeles a Boston, e dopo ha tentato d ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...