Pallanuoto, World Cup 2023: domani il debutto del Settebello a Zagabria con il Giappone (Di martedì 7 marzo 2023) Primo appuntamento internazionale della stagione per la Nazionale maschile di Pallanuoto. Non esiste più la World League, ora la competizione che anticipa gli obiettivi estivi è la World Cup. Come di consueto turno preliminare e poi Finals: serve arrivare ai primi tre posti del rispettivo raggruppamento. Scatta il 2023 per il Settebello che domani sarà impegnato alle 17.00 in quel di Zagabria (Croazia) con il Giappone. Sfida ovviamente, sulla carta, nettamente favorevole per la squadra di Sandro Campagna, una semi formalità. Basta pensare agli ultimi precedenti: le cinque sfide ufficiali che ci sono state dal 2016 ad oggi hanno visto sempre primeggiare gli azzurri, l’ultima in quel di Tokyo, proprio in casa dei nipponici, ai Giochi Olimpici del 2021. I ... Leggi su oasport (Di martedì 7 marzo 2023) Primo appuntamento internazionale della stagione per la Nazionale maschile di. Non esiste più laLeague, ora la competizione che anticipa gli obiettivi estivi è laCup. Come di consueto turno preliminare e poi Finals: serve arrivare ai primi tre posti del rispettivo raggruppamento. Scatta ilper ilchesarà impegnato alle 17.00 in quel di(Croazia) con il. Sfida ovviamente, sulla carta, nettamente favorevole per la squadra di Sandro Campagna, una semi formalità. Basta pensare agli ultimi precedenti: le cinque sfide ufficiali che ci sono state dal 2016 ad oggi hanno visto sempre primeggiare gli azzurri, l’ultima in quel di Tokyo, proprio in casa dei nipponici, ai Giochi Olimpici del 2021. I ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ottopagine : Pallanuoto, Settebello in raduno a Ostia per la World Cup - zazoomblog : Pallanuoto Sandro Campagna: “Cercheremo di qualificarci nella World Cup” - #Pallanuoto #Sandro #Campagna:… - apeindiana : RT @Coninews: Il Settebello è pronto ad affrontare a Zagabria la prima fase della World Cup di pallanuoto. Il torneo mette in palio due pos… - ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Pallanuoto, il Settebello in raduno a Ostia per la World Cup di Zagabria - angelo_perfetti : Pallanuoto, il Settebello in raduno a Ostia per la World Cup di Zagabria -