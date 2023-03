Pallanuoto | Sandro Campagna | “Devo valutare la forma degli azzurri e le nuove regole”

(Di martedì 7 marzo 2023) L’Italia si sta preparando per affrontare il Giappone nel primo match della World Cup 2023, il nuovo torneo internazionale di. Il Settebello scenderà in acqua mercoledì 8 marzo (ore 17.30) a Zagabria (Croazia), partendo con tutti i favori del pronostico contro la compagine asiatica. I vice campioni del mondo inseguono la qualificazione alle Super Finals del torneo, il passaggio del turno è riservato alle prime tre squadre del raggruppamento in cui figurano anche Ungheria, Croazia, Francia e USA. Il CTha fatto un punto della situazione alla vigilia dell’evento: “Sfrutterò questa occasione pertutti i ragazzi disponibili, dai giovani ai meno giovani cercando di ruotarli tutti. Questo torneo servirà soprattutto per monitorare ladei giocatori a metà stagione e ...

A Zagabria, terra di grande pallanuoto e di intenditori, scatta domani la prima fase del nostro ... Mi aspetto una bella competizione interna', dice Sandro Campagna.

A Zagabria la prima fase, girone difficile e solo due pass in palio per le finali, domani esordio col Giappone. Campagna: “Un bel test” ...Primo appuntamento internazionale della stagione per la Nazionale maschile di pallanuoto. Non esiste più la World League, ora la competizione che anticipa gli obiettivi estivi è la World Cup. Come di ...