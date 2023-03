Palazzo Chigi blinda Piantedosi. Salvini vede Meloni (Di martedì 7 marzo 2023) Tragedie di migranti come quella di Crotone non devono più ripetersi. Ne è convinta Giorgia Meloni, lo sostiene anche Ursula von der Leyen. «Abbiamo il dovere morale di agire per evitare simili tragedie che purtroppo si verificano troppo spesso», scrive la presidente della Commissione europea nella risposta alla lettera della premier scritta all'indomani del naufragio di Steccato di Cutro che ha causato almeno 72 vittime. «Il sostegno e i contributi degli Stati membri, tra cui l'Italia, sono molto apprezzati», aggiunge von der Leyen. A suo dire, inoltre, «dobbiamo coordinare le nostre azioni con i partner chiave per prevenire partenze irregolari e salvare vite umane in mare». La numero uno della Commissione Ue mette nero su bianco anche che «la migrazione è una sfida europea che richiede una soluzione europea». Occorre poi «avanzare sul nuovo Patto sulla migrazione e ... Leggi su iltempo (Di martedì 7 marzo 2023) Tragedie di migranti come quella di Crotone non devono più ripetersi. Ne è convinta Giorgia, lo sostiene anche Ursula von der Leyen. «Abbiamo il dovere morale di agire per evitare simili tragedie che purtroppo si verificano troppo spesso», scrive la presidente della Commissione europea nella risposta alla lettera della premier scritta all'indomani del naufragio di Steccato di Cutro che ha causato almeno 72 vittime. «Il sostegno e i contributi degli Stati membri, tra cui l'Italia, sono molto apprezzati», aggiunge von der Leyen. A suo dire, inoltre, «dobbiamo coordinare le nostre azioni con i partner chiave per prevenire partenze irregolari e salvare vite umane in mare». La numero uno della Commissione Ue mette nero su bianco anche che «la migrazione è una sfida europea che richiede una soluzione europea». Occorre poi «avanzare sul nuovo Patto sulla migrazione e ...

