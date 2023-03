Palazzo Chigi apprezza Piantedosi: nessuna carenza in soccorsi (Di martedì 7 marzo 2023) "Palazzo Chigi si unisce al cordoglio espresso in Parlamento dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, per la tragedia del naufragio di Cutro, ed esprime il suo plauso per l'esposizione puntuale ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 7 marzo 2023) "si unisce al cordoglio espresso in Parlamento dal ministro dell'Interno, Matteo, per la tragedia del naufragio di Cutro, ed esprime il suo plauso per l'esposizione puntuale ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AngeloCiocca : Letteralmente inventate le notizie su una convocazione a Palazzo Chigi del ministro Piantedosi e a presunte diverge… - ultimora_pol : ??#Meloni stoppa il decreto Piantedosi, il ministro convocato a Palazzo Chigi per un chiarimento. @ultimora_pol - Palazzo_Chigi : Il Consiglio dei Ministri è convocato per giovedì 9 marzo nel Comune di Cutro (KR). La riunione si terrà nel corso… - ManginiStefy : RT @RoddiDiana: ANSA ROMA, 24 FEB - 'Le risorse (ingenti) per salvare le società di calcio si sono trovate. È incredibile che non si trovin… - lorenzoradio : @Palazzo_Chigi Se non volete rispondere al popolo italiano prima o poi dovrete fare i conti con le vostre coscienze -