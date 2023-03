Pagamenti digitali, è boom: quasi la metà ora paga con la carta (Di martedì 7 marzo 2023) Nel 2022 il transato con strumenti di pagamento digitale in Italia continua a crescere a doppia cifra e sfiora i 400 miliardi di euro (pari al 40% dei consumi), un valore che include sia i pagamenti basati su carte e wallet (390 miliardi di euro, in crescita del +18% rispetto al 2021), sia i pagamenti basati su conto (7 miliardi di euro di transato). Queste alcune delle evidenze emerse dall‘Osservatorio Innovative Payments della School of Management del Politecnico di Milano, presentate in occasione del convegno “Innovative Payments: don’t look back”. “I dati sui pagamenti digitali in Italia nel 2022 – afferma Alessandro Perego, responsabile Scientifico degli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano – dimostrano che quanto registrato ... Leggi su panorama (Di martedì 7 marzo 2023) Nel 2022 il transato con strumenti dimento digitale in Italia continua a crescere a doppia cifra e sfiora i 400 miliardi di euro (pari al 40% dei consumi), un valore che include sia ibasati su carte e wallet (390 miliardi di euro, in crescita del +18% rispetto al 2021), sia ibasati su conto (7 miliardi di euro di transato). Queste alcune delle evidenze emerse dall‘Osservatorio Innovative Payments della School of Management del Politecnico di Milano, presentate in occasione del convegno “Innovative Payments: don’t look back”. “I dati suiin Italia nel 2022 – afferma Alessandro Perego, responsabile Scientifico degli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano – dimostrano che quanto registrato ...

