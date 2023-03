Ospedale San Gennaro di Napoli, spariti i soldi dei ticket sanitari: tre a processo (Di martedì 7 marzo 2023) soldi del ticket distratti dalle casse pubbliche. Un fiume di denaro destinato all'Ospedale San Gennaro, improvvisamente sparito, su cui ci sarà un probabile accertamento in un'aula di... Leggi su ilmattino (Di martedì 7 marzo 2023)deldistratti dalle casse pubbliche. Un fiume di denaro destinato all'San, improvvisamente sparito, su cui ci sarà un probabile accertamento in un'aula di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Stop assoluto per i veicoli storici. L’ospedale San Giovanni leva posti ai pazienti e li dà alle vetture condivise… - MarcoGiordano6 : Un ragazzino è ricoverato al PS dell'ospedale San Paolo dopo lo scoppio di una bomba carta lanciata dai tifosi dell… - GianniCestra69 : RT @LaVeritaWeb: Stop assoluto per i veicoli storici. L’ospedale San Giovanni leva posti ai pazienti e li dà alle vetture condivise (che ne… - ldigiov : RT @LaVeritaWeb: Stop assoluto per i veicoli storici. L’ospedale San Giovanni leva posti ai pazienti e li dà alle vetture condivise (che ne… - SheilaMLise : RT @LaVeritaWeb: Stop assoluto per i veicoli storici. L’ospedale San Giovanni leva posti ai pazienti e li dà alle vetture condivise (che ne… -