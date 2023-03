Osimhen sogna la Premier. Il desiderio dell’attaccante , i timori del Napoli e dei tifosi azzurri (Di martedì 7 marzo 2023) Osimhen sta bene a Napoli, ma lavora per giocare in Premier League. Le frasi arrivano dritte al cuore dei tifosi del Napoli durante la cerimonia di premiazione di Osimhen giudicato dalla Stampa Estera miglior atleta straniero del 2022. Il prestigioso riconoscimento è stato consegnato ad Osimhem nella sede romana dell’associazione che riunisce i corrispondenti delle principali testate del mondo. Il premio ad Osimhen è l’ulteriore successo di una stagione fantastica per il club del patron Aurelio De Laurentiis anche lui presente alla cerimonia. Il Napoli ha annichilito la concorrenza grazie alle reti di Osimhen e, con lo Scudetto in tasca, può ambire ad un ruolo da protagonista in Champions. E’ proprio sul futuro di ... Leggi su optimagazine (Di martedì 7 marzo 2023)sta bene a, ma lavora per giocare inLeague. Le frasi arrivano dritte al cuore deideldurante la cerimonia di premiazione digiudicato dalla Stampa Estera miglior atleta straniero del 2022. Il prestigioso riconoscimento è stato consegnato ad Osimhem nella sede romana dell’associazione che riunisce i corrispondenti delle principali testate del mondo. Il premio adè l’ulteriore successo di una stagione fantastica per il club del patron Aurelio De Laurentiis anche lui presente alla cerimonia. Ilha annichilito la concorrenza grazie alle reti die, con lo Scudetto in tasca, può ambire ad un ruolo da protagonista in Champions. E’ proprio sul futuro di ...

