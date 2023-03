Osimhen: “Napoli, stiamo per fare la storia. Elmas ha fatto una cosa bellissima” – VIDEO (Di martedì 7 marzo 2023) Victor Osimhen, attaccante del Napoli ha parlato ai microfoni di DHA: ” Terzo scudetto, stiamo per fare la storia”. Victor Osimhen, il calciatore nigeriano premiato come miglior atleta straniero dell’anno a Roma, ha rilasciato un’intervista ai microfoni dell’agenzia turca DHA. Durante l’intervista, Osimhen ha espresso la sua determinazione nel portare il trofeo Scudetto a casa con il suo team. Ha sottolineato che stanno facendo una grande stagione, ma che devono continuare a lavorare duramente come squadra per raggiungere l’obiettivo. “Scudetto? stiamo per fare la storia. Senza dubbio vogliamo portare a casa il trofeo. stiamo facendo del nostro meglio. Noi stiamo facendo un’ottima ... Leggi su napolipiu (Di martedì 7 marzo 2023) Victor, attaccante delha parlato ai microfoni di DHA: ” Terzo scudetto,perla”. Victor, il calciatore nigeriano premiato come miglior atleta straniero dell’anno a Roma, ha rilasciato un’intervista ai microfoni dell’agenzia turca DHA. Durante l’intervista,ha espresso la sua determinazione nel portare il trofeo Scudetto a casa con il suo team. Ha sottolineato che stanno facendo una grande stagione, ma che devono continuare a lavorare duramente come squadra per raggiungere l’obiettivo. “Scudetto?perla. Senza dubbio vogliamo portare a casa il trofeo.facendo del nostro meglio. Noifacendo un’ottima ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anperillo : ?? #Kvaratskhelia e #Osimhen indagati per bullismo nei confronti delle difese avversarie ?? #Napoli #SerieA - GA7_Official : Da quando seguo il calcio, a Napoli sono passati tanti “Re proclamati dal Popolo”: Lavezzi, Hamsik, Cavani, Higuaín… - juventusfans : In Italia invece si accaniscono solo contro la #Juventus, mica vanno a controllare chi realmente ha fatto… - cperfetto : ...omettendo 'one day'... giusto per mettere un pò di zizzania... qui tradotto anche con '...magari...'… - napolipiucom : Osimhen: 'Napoli, stiamo per fare la storia. Elmas ha fatto una cosa bellissima' - VIDEO #Champions #elmas #napoli… -