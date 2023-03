Osimhen | l’agente ha incontrato un top club europeo | notizia a sorpresa sul futuro del nigeriano

(Di martedì 7 marzo 2023) 21 gol e 3 assist in 26 presenze tra Serie A, Champions League e Coppa Italia: basta leggere il bottino stagionale di Victorper comprendere l’annata pazzesca che sta disputando il bomber. Insieme al suo compagno di reparto Khvicha Kvaratskhelia, il numero 9 azzurro sta guidando il Napoli alla conquista del terzo scudetto della sua storia, a distanza di 33 anni dall’ultima volta. Khvicha Kvaratskhelia e Victor(Picture credit should read: Jonathan Moscrop / Sportimage9) Una stagione del genere, ovviamente, non può passare inosservata: le big del calciohanno già messo gli occhi sull’attaccante ex Lille. Il PSG vuoleTra queste c’è anche il PSG di Messi, Mbappé e Neymar: i francesi hanno visto inil possibile numero 9 ...

La settimana scorsa, in gran segreto dal Napoli , è andato in scena un summit tra Luis Campos , direttore tecnico del Psg , e Roberto Calenda , del capocannoniere di Serie A Victor. I parigini sono a caccia di un attaccante, la valutazione del nigeriano è sui 150 milioni.