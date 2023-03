Oscar 2023: Lenny Kravitz si esibirà durante il momento In Memoriam (Di martedì 7 marzo 2023) Lenny Kravitz è stato scelto per accompagnare con la sua performance musicale il momento In Memoriam durante la cerimonia di consegna degli Oscar 2023. Sarà Lenny Kravitz ad accompagnare il momento musicale dedicato al segmento In Memoriam durante la cerimonia di consegna dei premi Oscar 2023 La rockstar è stata scelta dai produttori Glenn Weiss e Ricky Kirshner per l'importante momento in cui si ricorderà chi ha perso la vita, durante lo scorso anno, dopo aver lavorato nel mondo del cinema e della televisione. La 95esima edizione dei premi assegnati dall'Academy sarà prodotta in collaborazione con Molly McNearney. I ... Leggi su movieplayer (Di martedì 7 marzo 2023)è stato scelto per accompagnare con la sua performance musicale ilInla cerimonia di consegna degli. Saràad accompagnare ilmusicale dedicato al segmento Inla cerimonia di consegna dei premiLa rockstar è stata scelta dai produttori Glenn Weiss e Ricky Kirshner per l'importantein cui si ricorderà chi ha perso la vita,lo scorso anno, dopo aver lavorato nel mondo del cinema e della televisione. La 95esima edizione dei premi assegnati dall'Academy sarà prodotta in collaborazione con Molly McNearney. I ...

