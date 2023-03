Orrore in Polonia: resi pubblici gli abusi sul figlio di una deputata dell’opposizione. E il ragazzo si suicida (Di martedì 7 marzo 2023) Miki, 15 anni, figlio di Magdalena Filiks, era sopravvissuto due anni fa alla violenza sessuale di un membro del partito della madre. A divulgare la notizia la tv pubblica controllata dal governo. Applebaum: «complotto di stato» contro la politica dell’opposizione Leggi su corriere (Di martedì 7 marzo 2023) Miki, 15 anni,di Magdalena Filiks, era sopravvissuto due anni fa alla violenza sessuale di un membro del partito della madre. A divulgare la notizia la tv pubblica controllata dal governo. Applebaum: «complotto di stato» contro la politica

