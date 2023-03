(Di martedì 7 marzo 2023) Seguito, accerchiato, minacciato con un coltello ea suon di calci e pugni: è la brutale aggressione gratuita che ha subito un 19enne sullapolitana leggera didove – esi aggiunge all’dei passeggeri è intervenuto in sua difesa. «Un incubo – scrive Il Giornale di– durato il tempo di una corsa tra due fermate di metrò». Succede tutto ieri mattina (lunedì 6 marzo ndr) intorno alle 10. Ladi– sei-sette ragazzi, tutti tra i 15 e i 18anni – avvicina ilalla fermata di Sanpolino, e per aggiungere alle minacce l’intimidazione, sfodera un coltello. Il giovane riesce a svincolarsi dalla morsa degli aggressori e, una volta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : Orrore a Brescia, ragazzo pestato a sangue in metro da una banda di violenti: nessuno lo ha difeso… - Se23rex : Orrore al cimitero di Brescia, profanate le tombe di 2.500 bimbi mai nati (i soliti teppisti di sinistra?) - Rasseg… - News__Italia : Orrore al cimitero di Brescia, profanate le tombe di 2.500 bimbi mai nati (i soliti teppisti di sinistra?): - beppespatola : Profanate le tombe di 2.500 bimbi mai nati: l'orrore al cimitero di Brescia - occhio_notizie : L’inchiesta è partita dopo la denuncia delle famiglie da ottobre del 2021. In quel periodo molte famiglie scopriron… -

Per approfondire: Terremoto sul Pd: la Nato "indaga" su Elly Schlein Chela foto di ... Oltre seicento comuni al voto tra i quali spiccano Udine,, Ancona, Brindisi, Sondrio, Teramo, ...Per approfondire: Terremoto sul Pd: la Nato "indaga" su Elly Schlein Chela foto di ... Oltre seicento comuni al voto tra i quali spiccano Udine,, Ancona, Brindisi, Sondrio, Teramo, ...... Luca Guerra di Radio Selene , che è in diretta dallo stadio 'Rigamonti' di- dove poi la ... "Devi tacere, ti sfregio con l'acido":contro Chiara Ciurla, la bestia che assale la ...

Orrore a Brescia, ragazzo pestato a sangue in metro da una banda ... Secolo d'Italia

Dal 7 dicembre 2017, con l’approvazione in via definitiva da parte del Senato della legge per l’istituzione della Giornata dei Giusti dell’umanità, il 6 marzo è divenuta solennità civile in Italia. La ...In scena tutti i giorni tranne il lunedì dall’8 al 26 marzo 2023 con il lavoro teatrale ispirato all'opera di Shakespeare e scritto da Francesco Nicolini.