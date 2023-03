Oroscopo Paolo Fox Mercoledì 8 Marzo 2023 | Sagittario stressato

Leggi su zon

(Di martedì 7 marzo 2023) L’diFox per oggi,Ariete Hai una grande energia, ma non farla diventare aggressività! Qualche spesa di troppo per una riparazione in casa. Toro Vuoi avere più certezze, questo significa che potresti allontanare persone che sono lontane dalle tue idee. Gemelli Al mattino non va. Non dire cose che non pensi affronta tutto con slancio e serenità. Meglio nel pomeriggio. Cancro Cerca di essere cauto per non creare dispute irrisolvibili in amore. C’è qualcosa di poco chiaro. Leone Hai uno slancio vitale che permette anche di rafforzare la creatività. Giove e Venere sono favorevoli. Vergine Se cercano di metterti il bastone tra le ruote potresti anche decidere di andartene, cambiare gruppo o ruolo sul lavoro. Bilancia Previsti momenti di tensione in ...