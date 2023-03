Oroscopo 7 marzo 2023

Leggi su periodicodaily

(Di martedì 7 marzo 2023) La Luna in Vergine entra in connessione con Urano in Toro alle 11:51 del mattino, ispirando la sperimentazione e facendoci correre qualche rischio eccitante! La Luna piena in Vergine ha luogo alle 13:40 del mattino: La confusione può svanire con l’emergere dei dettagli e in questo momento potrebbe avvenire un’importante liberazione. Saturno entra in Pesci